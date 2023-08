Les investissements étrangers en Tunisie ont atteint, au cours du premier semestre de l’année 2023, le montant de 1217,1 millions de dinars (MD) contre 1043,8 MD, au cours de la même période de l’année écoulée, enregistrant une hausse de 17,6%. Compte tenu de l’évolution du taux de change du dinar tunisien (DT), ces investissements ont atteint 393,7 millions de dollars et 364,3 millions d’euros, selon des données de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) parvenues à l’agence TAP.

Les investissements se répartissent entre les investissements de portefeuille (investissement en bourse), qui ont enregistré une hausse de 3354% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 143,4 MD et les investissements directs étrangers, lesquels ont connu une augmentation de 5%, pour atteindre 1082,7 MD. Selon la même source, les investissements directs étrangers (IDE) sont répartis entre les secteurs de l’énergie à hauteur de 21,6%, des industries manufacturières (48,1%), 30,0% pour les services et 0,3% pour l’agriculture.

En ce qui concerne la répartition sectorielle des IDE, la FIPA a indiqué que le secteur des industries manufacturières a attiré le plus d’investissements, avec 521 MD, contre 445,5 MD, au cours la même période de 2021, enregistrant une hausse de 16,9%. Le secteur des services a enregistré, au cours du premier semestre 2023, une évolution de 4,6% pour une valeur de 324,7 MD. Les investissements dans le secteur de l’agriculture demeurent toujours faibles.

Ils ont atteint 2,9 MD contre 2,7 MD, au cours de la même période de l’année 2022. Idem pour les investissements dans le secteur des énergies qui ont enregistré une baisse de 14,1% pour atteindre 234 MD. Le flux des IDE hors énergie a permis, au cours du premier semestre de l’année 2023, de réaliser 321 opérations d’investissement d’une valeur totale de 848,7 MD permettant de créer 3 616 nouveaux emplois directs.

Les opérations d’investissements comptent 27 projets de création d’une valeur de 30,5 MD permettant de créer 420 nouveaux postes d’emplois alors que les 294 projets d’extension se sont élevés à 818,2 MD, permettant ainsi, la création de 3 196 nouveaux postes d’emplois.

Selon les données de la FIPA, la répartition régionale confirme la grande disparité. En effet plus de 59,5% des IDE sont concentrés dans la région du Grand Tunis (504,6 MD), principalement le gouvernorat de Tunis avec 358,5 MD et la région du Nord-Est avec plus de 22% des IDE (194,1 MD). La répartition par pays du flux des IDE place le Qatar en première position avec 273,9 MD, soit plus de 32% du total des IDE hors énergie. La France est en deuxième position avec 255,7MD, suivie de l’Italie (106,3 MD) puis l’Allemagne (68,3 MD) et de la Suisse (19,1 MD).

Dans une déclaration accordée mercredi à l’Agence TAP, le directeur central à l’Agence pour la promotion des investissements étrangers (FIPA), Hatem Soussi a indiqué que le rythme d’évolution des IDE enregistré demeure ” acceptable et positif “, et témoigne du retour de confiance en le site tunisien.Et de poursuivre que l’objectif fixé par le Ministère de l’Economie et de la Planification en coopération avec la FIPA est de rétablir le rythme des flux des IDE vers la Tunisie avant 2019, (avant la covid-19).

“Nous œuvrons à attirer, d’ici la fin de l’année 2023, des investissements internationaux de l’ordre 2800 MD, a-t-il dit, soulignant que les autorités visent à développer les investissements en Tunisie dans 6 secteurs prioritaires à savoir les composants automobiles et aéronautiques, le développement des programmations informatiques, les industries pharmaceutique, alimentaire et textile technique. La Tunisie oeuvre à attitrer annuellement, à partir de l’année 2026, des IDE de l’ordre de 4 milliards de dinars.

Evoquant les investissements de portefeuille, il a expliqué que la hausse remarquable de ces investissements (3354,4%) est due à l’acquisition d’actions à la Bourse tunisienne par des investisseurs étrangers.Par ailleurs, Soussi a en outre, fait savoir que suite à l’augmentation du capital de la banque ” QNB Tunisie ” (Qatar National Bank Tunisia)à deux reprises en 2022 et 2023 le Qatar est devenu ainsi, le premier investisseur étranger en Tunisie.