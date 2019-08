Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) appelle à l’annulation de l’autorisation d’exploitation de 200 ha de forêts de pin à Ain Draham et à ouvrir une enquête sur cette affaire qui cache “un problème de corruption et de dépassement juridique”.

Dans un communiqué publié vendredi 30 août, le FTDES qualifie l’accord conclu ” de crime exercé sur les forêts tunisiennes dans un des lieux présentant la plus grande biodiversité en Tunisie, qui contribue à l’équilibre de notre environnement et à l’atténuation des effets des changements climatiques”.

D’après l’organisation, cette autorisation a été donnée par le ministère de l’agriculture à un concessionnaire privé sans prendre avis des techniciens forestiers concernés et sans suivre la hiérarchie administrative, soulignant que ce terrain fait partie du domaine forestier de l’Etat.

” Légalement, il est impossible de procéder à des coupes, de changer la vocation du terrain et de l’exploiter “, précise le FTDES, ajoutant que le projet prévoit la coupe des arbres existants, un changement de vocation du terrain et son exploitation.

L’Union régionale du travail de Jendouba avait récemment appelé à l’ouverture d’une enquête suite à l’octroi, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, d’une licence d’exploitation de forêts de 200 hectares de forêts à Ain Draham afin de découper des pins.