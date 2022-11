Des progrès importants en matière de gestion durable et de conservation des forêts ont été réalisés lors de la COP27 à Charm el-Cheikh avec le lancement du Partenariat des dirigeants forestiers et climatiques (FCLP), qui vise à unir l’action des gouvernements, des entreprises et des dirigeants communautaires, selon United nations climate changes.

Le partenariat vise à stimuler l’action pour mettre en œuvre un engagement pris par plus de 140 pays lors de la COP26 à Glasgow en 2021 pour réduire la perte de forêts et la dégradation des terres d’ici 2030 et pour convertir l’ambition en résultats sur le terrain.

Un rapport clé publié en 2022 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – “Rapport sur l’état des forêts du monde 2022” – souligne la nécessité d’intensifier les actions pour libérer le potentiel des forêts dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, rappelle l’ONU.

Ce n’est qu’en intensifiant les efforts pour réduire la déforestation et en mettant en œuvre d’autres activités d’atténuation dans le secteur forestier que l’objectif de l’Accord de Paris relatif à la limitation de l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels soit atteint.

Vingt-sept pays, représentant plus de 60% du PIB mondial et 33% des forêts mondiales, ont déjà rejoint le nouveau partenariat et s’engagent à montrer l’exemple dans un ou plusieurs des domaines d’action du FCLP.

Il s’agit notamment de mobiliser des financements publics et des donateurs pour soutenir la mise en œuvre, soutenir les initiatives des peuples autochtones et des communautés locales et encourager la conservation des forêts à haute intégrité.

Les représentants gouvernementaux réunis à la COP27 (du 6 au 18 novembre 2022) ont annoncé que sur les 12 milliards de dollars engagés à Glasgow pour protéger et restaurer les forêts sur la période 2021-2025, 2,67 milliards de dollars ont déjà été dépensés et que les donateurs publics et privés ont engagé 4,5 milliards de dollars supplémentaires depuis la COP26.

Pour assurer la responsabilité, le FCLP tiendra des réunions annuelles et publiera un rapport annuel sur les progrès mondiaux qui comprend des évaluations indépendantes des progrès mondiaux vers l’objectif de 2030 et des progrès réalisés par le FCLP lui-même.