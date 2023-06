Éviter les incendies dans les forêts : Recommandations pour les citoyens et les randonneurs

Le collectif Soli&Green et l’association Tounes Clean-Up viennent de publier une série de mesures préventives à l’adresse des citoyens et des randonneurs dans les forêts afin d’éviter la survenue d’incendies qui entraînent des pertes du couvert forestier et des propriétés des riverains, surtout avec la montée des températures.

Les deux associations ont ainsi appelé à ne pas allumer le feu dans les forêts, à éloigner les matériaux inflammables du périmètre forestier, à collecter les déchets, notamment le verre, dans des sacs et à les déposer dans des poubelles.

Elles ont également exhorté les citoyens à ne pas jeter les mégots aux abords de la route, sur les sites des randonnées en forêt et à proximité de zones boisées, à s’équiper d’un extincteur à main dans la voiture pour une utilisation en cas d’urgence et à surveiller les enfants et ne pas laisser à leur disposition les moyens d’allumage (allumettes, briquets).

Elles ont invité les propriétaires de terrains proches des forêts à éviter de brûler de l’herbe sèche lors du déboisement, car elle constitue un combustible hautement inflammable, invitant les citoyens à contacter immédiatement le service forestier ou les services de la protection civile en cas d’incendie, en signalant le lieu du feu.

Soli&Green est une ONG qui opère sous le volet associatif. Elle lutte contre les catastrophes environnementales, en organisant des actions de reboisement, de nettoyage, de tri sélectif et de recyclage dans le but d’instaurer un mouvement vert solidaire et conscient.

Tounes Clean-Up est un mouvement citoyen destiné à sensibiliser les tunisiens et les tunisiennes aux causes de l’environnement.