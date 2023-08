Le bureau du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du nord et la Direction Générale des Forêts (DGF) organise, le 11 août courant, un panda talk en ligne, sur le thème ” Les Forêts Tunisiennes : Ensemble pour lutter contre les incendies “.

Ce webinaire a pour objectif de rassembler les différents intervenants dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable des espaces naturelles afin de discuter les différents approches et initiatives visant à mettre en place un système durable à même de prévenir les incendies des forêts, indique le Fonds.

L’objectif étant de créer une plateforme de dialogue et de partenariat entre les autorités publiques et la société civile et de participer ensemble aux différents efforts de protection de nos forêts contre les incendies, ajoute la même source.

” Ces forêts restent malheureusement menacées face au comportement insoucieux de certaines franges de la société, qui ne cherchent dans la plupart des cas qu’à tirer profit des paysages forestières, à occuper du terrain et parfois même à ravager involontairement ou intentionnellement une partie des ressources forestières “, regrette le WWF.

Les récents feux de forêts, qui se sont déclarés, le 12 juillet dernier, dans les forêts de Melloula à Tabarka ont ravagé 450 hectares de pin maritime, selon le chef de l’arrondissement des forêts à Tabarka, Noureddine Azizi.

Le couvert forestier de pin maritime s’étale sur 5000 hectares sur les frontières tuniso-algériennes, a-t-il déclaré à la TAP, déplorant les dégâts énormes subis par les écosystèmes de la région.