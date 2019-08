Quelque 5,5 millions de touristes ont visité la Tunisie, jusqu’à fin juillet 2019, selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui était en visite mardi 27 août à Bizerte.

Trabelsi a fait état de l’affluence d’un nombre exceptionnel de touristes durant le mois d’août, soulignant que la Tunisie parviendra, d’ici la fin de l’année, à réaliser son objectif d’attirer 9 millions de touristes.

“Nous projetons, dans les années à venir, de renforcer le nombre de visiteurs, mais surtout à améliorer la qualité des services et de l’accueil et à booster le tourisme alternatif”, a-t-il dit.

D’après Trabelsi, les difficultés que rencontrent les investisseurs tunisiens et étrangers sont la principale cause qui entrave le tourisme dans notre pays. Il appelle donc à œuvrer pour attirer les investissements extérieurs, à travers, notamment, la simplification des procédures administratives.

Pour ce qui est du gouvernorat de Bizerte, Trabelsi a estimé qu’il dispose d’une richesse et d’une diversité naturelle, environnementale et culturelle, et partant peut constituer un modèle de tourisme alternatif, basé, essentiellement, sur de nouveaux modes d’hébergement, à l’instar des maisons d’hôtes, des résidences rurales…

Il a affirmé, aussi, que son département coordonnera avec le ministère de la Culture pour la réhabilitation du théâtre archéologique d’Utique, dont la capacité d’accueil s’élève à environ 20 mille spectateurs.

Trabelsi a fait savoir, en outre, que des artisanes de Sejnane prendront part au Salon Top Resa, prévu du 1er au 4 octobre 2019 à Paris (France).

Il a souligné l’impératif d’identifier des solutions aux problèmes environnementaux qui constituent une entrave au développement du tourisme dans la région, considérant qu’il est impossible d’assurer une saison touristique réussie dans un environnement qui n’est pas sain.

La visite du ministre a concerné plusieurs régions dans le gouvernorat, ou il a pris connaissance de la situation dans la région touristique de Sidi Salem, au parcours touristique et culturel de l’ancienne Médina…

Dans la délégation de Bizerte Sud, il a visité la région du cap Angela, le point le plus septentrional d’Afrique.

Dans la délégation de Tinja, Trabelsi s’est informé des projets programmés et ceux qui sont en cours pour mettre en valeur davantage le parc le National de l’Ichkeul.