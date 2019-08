Les Journées nationales de la coopération tuniso-européenne de la recherche et de l’innovation auront lieu les 9 et 10 septembre 2019 à la Cité des sciences de Tunis à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Direction générale de la recherche et l’innovation de la Commission européenne et la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Cette manifestation a pour objectif de présenter les performances et les actions d’appui au développement en matière de recherche et d’innovation réalisées dans le cadre de la coopération tuniso-européenne et des perspectives d’avenir, lit-on dans un document publié, jeudi 22 août, par le programme européen “Horizon 2020“.

Cette manifestation réunira tous les acteurs clés de la coopération tuniso-européenne en matière de Recherche et Innovation, à l’instar des chercheurs, petites et moyennes entreprises, start-up, clubs de jeunes, associations scientifiques, organisations non gouvernementales en lien avec les activités scientifiques, ainsi que des responsables au plus haut niveau de la recherche et l’innovation de Tunisie et de l’Union européenne.

Des conférences destinées aux jeunes seront organisées, notamment sur la mobilité et le développement de carrière. Une exposition présentera les programmes, les projets et les initiatives des parties prenantes de la coopération tuniso-européenne en Recherche et innovation.

