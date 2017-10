La Tunisie, premier pays arabe et africain associé au programme “Horizon 2020” de l’UE

“La Tunisie est le premier pays arabe et africain qui a un statut de membre associé au programme Horizon 2020”, a déclaré, vendredi à l’agence TAP, Olfa Zeribi Ben Slimane, directrice générale de l’Unité de gestion du programme européen “recherche et innovation H2020”.

Ce statut, a-t-elle ajouté, offre la possibilité d’élever et de faire monter en compétence le système national de la recherche scientifique et de l’innovation.

S’exprimant lors d’une journée d’information organisée à la cité des sciences de Tunis, sur le thème “Marie Sklodowska-Curie Actions Walking Campaign for ITN -Rise actions”, Olfa Zeribi Ben Slimane a insisté sur l’importance de telle journée d’information pour les chercheurs et les industriels tunisiens.

Les objectifs assignés portent notamment sur l’orientation des choix stratégiques en vue d’intégrer le système de la recherche et de l’innovation nationale dans l’espace européen et de définir les priorités nationales en la matière, a-t-elle précisé.

Présentant le réseau des points de contacts nationaux, Mahmoud Gargouri, coordinateur, a affirmé que les actions du programme H2020 sont présentées par des points de contacts, qui ont pour mission d’apporter une assistance à la communauté tunisienne notamment les chercheurs, les industriels, les administrateurs et les techniciens. Ces points de contact veillent également à consolider la participation tunisienne aux appels à projet et à réaliser des campagnes de sensibilisation afin d’atteindre les objectifs du programme H2020.

Le nombre des points de contact chargés en Tunisie s’élève à 16, a précisé M. Gargouri, soulignant qu’ils s’occupent également de la médiation entre la commission européenne chargée du programme H2020 et le point focal institutionnel.

A noter qu’un point focal institutionnel joue le rôle d’un représentant institutionnel (ministère ou université) afin d’intégrer le programme auprès de son institution.

Cette journée d’information a été organisée à l’initiative de l’unité de gestion par objectif du programme européen ” recherche et innovation ” Horizon 20 20 ” et la direction générale de la recherche scientifique relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.