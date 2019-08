La première édition des Journées de la céramique d’art de Carthage (JCAC) se tiendra du 31 août au 8 septembre 2019 sous l’égide du ministère des Affaires culturelles et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Cette manifestation est née à la suite du colloque international sur la céramique, a expliqué le directeur des JCAC, Mohamed Hachicha, lors d’une conférence de presse organisée jeudi 22 août à la Cité de la culture.

Le coup d’envoi sera donné le 26 août au centre Sidi Kacem Jellizi qui coïncidera avec le colloque national de la céramique.

L’ouverture officielle aura lieu le samedi 31 août à la Cité de la culture, et le dimanche 1er septembre au musée du Bardo. La clôture sera marquée, le 8 septembre, à l’amphithéâtre romain de Carthage par la remise des prix et l’honneur rendu à ces céramistes ainsi que d’un défilé de mode et une soirée musicale.

Prennent part à cette édition 20 pays étrangers dont l’Espagne, l’Italie, l’Algérie et la Turquie qui participeront aux différents ateliers de céramique.

Outre les ateliers, expositions notamment sur la poterie berbère, et les différentes compétitions sur la céramique artistique et la céramique artisanale, le programme prévoit également des rencontres scientifiques sur l’histoire de la céramique en Tunisie.

Dans ce contexte, Mohamed Hachicha indique que Carthage est la source de la céramique en Tunisie. Des visites sont prévues au musée de Carthage, et au musée de Sidi Bou Said.

Il sera également procédé à la réouverture du centre national de la céramique artistique Sidi Kacem Jellizi.

Le budget réservé aux Journées de la céramique d’art de Carthage est d’environ 500 000 dinars.