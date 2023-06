L’Académie tunisienne des sciences des lettres et des arts, Beït al-Hikma accueillera, ce jeudi 22 juin 2023 à 16h00, à son siège à Carthage, une conférence sur “L’artisanat d’excellence de la céramique en Tunisie : Savoir-faire de l’ornementation à travers les civilisations”.

Naceur Ayed, Professeur Emérite de Chimie Industrielle, Université de Carthage, présentera cette conférence qui explorera principalement : l’ornementation de la poterie et de la céramique en Tunisie par des Glaçures traditionnelles, des émaux modernes, des reflets métalliques et des extraits de plantes tanifères).

Il sera accueilli à Beït al-Hikma pour la troisième fois, après deux précédentes conférences, “Sciences du Luxe” (Mai 2018) et “Sciences par les sens sur l’empire des Flaveurs (Décembre 2019).

L’histoire d’un savoir-faire ancestral

” Pour capitaliser la longue tradition et le savoir-faire dans le domaine de la terre cuite et de l’Art céramique en Tunisie, Pr Ayed propose de faire découvrir les matériaux de décoration employés par les diverses civilisations, indique un résumé du conférencier.

Pr Ayed revient sur l’histoire des produits des civilisations anciennes dont celles des berbères pour la production traditionnelle façonnée à la main (poterie modelée).

Cette technique persiste jusqu’à maintenant et l’exemple est celui de la poterie de Sejnane, inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, depuis 2018. Le décor utilise l’extrait de feuilles de pistachier lentisque pour le noir et l’ocre pour le rouge.

Une autre Technique similaire d’ornementation de la poterie en Terre cuite à l’extrait naturel de caroube verte d’après la tradition de Nabeul presque disparue est remise en valeur par Pr Ayed.

Pour les phéniciens, la poterie a connu un essor, en inventant la tour du potier et en produisant une variété de poterie tournée : des amphores, des vases, des plats, des brûles parfums, des masques, des statuettes en terre cuite, des vases biberons, des collections en miniature de fruits et de légumes. La décoration relative est multicolore. Les romains produisaient des assiettes, des statuettes, des vases, des cruches…

Le conférencier mentionne l’exemple des Figurines puniques et romaines et la Collection de Fruits et légumes (puniques) en terre cuite décorées exposées au musée de Carthage. Ces objets de l’époque ont été étudiés dans son laboratoire. L’analyse des matières picturales qui ont servi à leur ornementation a révélé l’usage de plusieurs matières colorantes, telles que le bleu égyptien, la laque de cinabre rose, les ocres rouge et jaune, le Kaolin blanc…

Dans un autre volet, il évoquera la céramique chez les byzantins, les successeurs des romains, qui fabriquaient des plats, des lampes, des carreaux avec un décor chrétien, tel que la scène de sacrifice d’Abraham et Adam et Eve. Une reproduction d’une collection de ces carreaux de l’ère chrétienne et leur décor a également été expérimentée (confection de carreaux en biscuits et leurs ornementation identique à l’authentique) dans son laboratoire.

Revenant sur l’époque islamique, il mentionne l’apport des premiers arabes, au VII ème siècle, en apportant de nouvelles techniques de poterie comme les glaçures et les oxydes métalliques utilisés par les Aghlabides. Un décor géométrique et floral a été adopté avec les couleurs : vert, brun et jaune. Des Analyses de matières décoratives des époques arabo islamiques ont été conduites et publiées par ce chimiste spécialiste des colorants entre autres avec ses collaborateurs.

Le musée de Raqqada et la Grande mosquée de Kairouan consignent des œuvres uniques en céramique à reflet métallique. Une reproduction de ce lustre métallique nécessitant une cuisson dans une atmosphère réductrice a été réalisée dans un travail de recherche de l’auteur.

Un autre chapitre de l’histoire non moins important est celui de l’empire Ottomane et l’influence turque ayant commencé avec les ottomans à partir de 1574. Les Turcs ont importé la céramique d’Iznik très fine et à couleur bleue à la Tunisie qui possédait déjà des ateliers locaux qui produisent la céramique de Qallaline avec des motifs géométriques, floraux, animaux…

Des essais de reproduction de la céramique d’El kallaline est en cours de réalisation par son équipe, indique le conférencier tout en rappelant que la Tunisie produit, aujourd’hui, la céramique très fine dans des régions comme Nabeul et Guellela à Djerba. Il cite l’exemple de la poterie glaçure de Nabeul qui a fait l’objet de ses recherches et documentaires scientifiques télévisés qui ont été produits et diffusés avec la Télévision Tunisienne en 1997 sur la poterie et ses Techniques d’ornementations traditionnelles et modernes.

Naceur Ayed, l’académicien et fin connaisseur des substances Ecologiques

Engagé depuis 25 ans dans la recherche des Naturels actifs et des substances écologiques, Naceur Ayed est l’auteur d’ouvrages sur les arômes et les colorants : (L’Eglantier “ENNESRI”, sentir son Terroir (2007) et La Teinture Naturelle de la Laine (2019). Il a également réalisé des documentaires scientifiques avec la télévision tunisienne nationale dont trois sur la céramique et un sur l’Eco-tannage.

Ce grand spécialiste en Chimie Industrielle : para-chimique et Fine, avait intégré l’enseignement et réalisait ses recherches à l’Interface entre la Chimie et la Biochimie. Ce Professeur Emérite à l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), Université de Carthage et Docteur d’Etat en chimie de l’Université Paul Sabatier, Toulouse, a effectué son Post-doctorat au Laboratoire du Prix Nobel de Chimie Wittig à Heidelberg, en Allemagne.

Lors de ses multiples voyages (87) dans plusieurs pays, ce fin connaisseur des substances écologiques va à la découverte de nouvelles plantes aromatiques, tinctoriales et leurs Bienfaits et pour collaborer avec des laboratoires de renommées internationales.

Son expérience chimique et ses compétences en Biochimie, s’allient à sa passion de transmettre pour approfondir et développer le Bien-être par le Naturel Actif. Il oriente ses recherches sur les sondes sensorielles : Les Polyphénols (nommé Correspondant du groupe polyphénols en Tunisie), les Anthocyanes, les Tanins naturels, les Colorants et les pigments divers (Alimentaires, des teintures, des peintures, des encres, des cosmétiques, des glaçures céramiques, des pigments du verre et de la mosaïque…).

Egalement son intérêt a porté sur les Additifs des produits d’hygiène, des cosmétiques, des produits Pharmaceutiques, des Encres, des Peintures… Et aussi sur les Substances volatiles aromatiques des spiritueux, des eaux florales, des extraits aromatiques, des parfums, des cosmétiques …

Actuellement, il mène de multiples activités en tant que consultant national auprès de plusieurs organismes et sociétés, formateur et enseignant associé en France (Universités de Toulouse, Paris).

Il est auteur de plusieurs conférences scientifico-culturelles sur la Polysensorialité : Couleur, Flaveur … relatives aux mondes phéniciens, romains, berbères, arabo-musulmans…. Ses conférences ont traversé la frontière (Universités françaises et japonaises) en plus de celles assurées dans les universités tunisiennes (Sfax, Sousse, Tunis…), pour des Associations actives dans divers secteurs (écologique, culturel et touristique…) et pour des institutions locales, telles que la Cité des Sciences de Tunis, Beit El Hikma à Carthage, Centre des Etudes de Carthage…