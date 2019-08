La mise en place d’une action commune pour l’intégration de l’approche genre social a été au centre d’un entretien, mardi 20 août, entre la ministre de la Femme, Néziha Laabidi, et de représentants du Réseau alternatif des jeunes (RAJ) Tunisie; une organisation créée en 2013 ayant pour mission de replacer la jeunesse tunisienne au cœur de l’action publique.

Les discussions ont porté sur la nécessité d’intégrer l’approche genre social dans les politiques et programmes visant la création de villes et de sociétés sécurisées et durables.

Néziha Laabidi a salué à cette occasion les efforts déployés par RAJ pour sensibiliser les jeunes à l’impact des changements climatiques, notamment sur les catégories vulnérables. Elle a indiqué que son département est disposé à intensifier les efforts pour la mise en place de programmes permettant d’atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) qui tiennent compte de l’approche du genre social.