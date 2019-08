Que vaut le passeport tunisien par rapport à ceux des autres pays en général, maghrébins, arabes et africains en particulier ? Cela fait maintenant quatorze ans qu’un baromètre –le Henley Passport Index- apporte des éléments de réponse à ce genre de questions que se posent les citoyens de tous les pays et dont la dernière édition 2019 vient d’être rendue publique. La Tunisie y figure en première position à l’échelle du Maghreb, à la 7ème dans le monde arabe, et à la 12ème place en Afrique.

Au Maghreb, la Tunisie (74ème à l’échelle mondiale) devance le Maroc (79ème), la Mauritanie (80ème), l’Algérie (88ème) et la Libye (97ème).

A l’échelle du monde arabe, elle arrive en 7ème position, derrière les Emirats arabes unis (1er et 22ème, sur le plan international), le Koweït (2ème, 55ème), Qatar (3ème, 60ème), Bahreïn (4ème, 63ème), Oman (5ème, 67ème) et Arabie Saoudite (6ème, 70ème) ; et devant treize pays : Maroc (8ème, 79ème), Mauritanie (9ème, 80ème), Algérie et Jordanie (10ème, 88ème), Egypte (12ème, 89ème), Djibouti (13ème, 93ème), Liban et Libye (14ème, 97ème), Soudan (15ème, 99ème), Yémen (16ème, 101ème), Somalie et Syrie (17ème, 103ème), et Irak (19ème, 104ème).

En Afrique, la Tunisie est moins bonne posture. Elle est septième, devancée par onze pays –Seychelles (1er, 27ème sur le plan international), Ile Maurice (2ème, 31ème), Afrique du Sud (3ème, 54ème), Botswana (4ème, 64ème), Namibie (5ème, 68ème), Lesotho (6ème, 73ème), Kenya et Malawi (7ème, 74ème), et, enfin, un trio composé de la Gambie, de la Tanzanie et de la Zambie (9èmes, 76èmes).

A l’échelle africaine, la Tunisie est talonnée par le Cap Vert et l’Ouganda (11èmes, 79èmes), le Zimbabwe et le Ghana (13èmes, 81èmes), Maroc et Bénin (15èmes, 83èmes), Mozambique (16ème, 85ème), Mauritanie et Sao Tomé et Principe (17èmes, 86èmes), Burkina Faso (19ème, 88èmes), Côte d’Ivoire (20ème, 89ème), Gabon, Guinée, Rwanda, Sénégal et Togo (21èmes, 90èmes), Mali et Niger (26èmes, 95èmes), Guinée Bissau et Madagascar (27èmes, 97èmes), Tchad (28ème, 98ème), Guinée équatoriale (29ème, 99ème), Algérie (30ème, 100ème), Angola et Egypte (31èmes, 101èmes), Cameroun, Congo et Liberia (32èmes, 103èmes), Djibouti et Nigeria (34èmes, 105èmes), Congo (République Démocratique), Ethiopie et Sud Soudan (36èmes, 107èmes), Erythrée (37ème, 109ème), Libye et Soudan (38èmes, 110èmes), Et Somalie (40ème, 112èmes).

Qualifié par ses promoteurs de «la mesure la plus rigoureuse et sophistiquée de l’accès mondial», le Henley Passport Index, basé sur des données fournies par l’International Air Transport Authority (IATA) concernant 199 passeports et 227 destinations, «va au-delà d’un simple classement des passeports», expliquent ses auteurs. Il «vous donne une image détaillée de votre liberté de voyager, y compris à quels pays vous pouvez accéder avec quel type de visa, comment votre passeport a changé au cours des 14 dernières années, comment se compare votre passeport à d’autres passeports, pourquoi votre passeport a le même niveau d’accès que vous et quels passeports supplémentaires amélioreraient votre mobilité».

Synthèse M.M.