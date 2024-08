Les Tunisiens ont manifesté un intérêt croissant pour l’espace Schengen en 2023, avec 159.740 demandes de visa déposées. Cependant, malgré cette forte demande, le taux de rejet global a atteint 24,35%, soit près d’un quart des demandes refusées.

La France reste la destination privilégiée des Tunisiens, avec plus de 85.000 demandes. Néanmoins, c’est également le pays qui a le plus rejeté de demandes. À l’inverse, l’Allemagne se distingue par un taux d’approbation très élevé, dépassant les 85%.

Des disparités notables entre les pays Schengen

Les chances d’obtenir un visa Schengen varient considérablement d’un pays à l’autre. Si la France est la destination la plus populaire, elle est également celle qui a le taux de rejet le plus élevé pour les Tunisiens. À l’opposé, l’Allemagne se positionne comme le pays le plus accueillant. La Grèce, quant à elle, affiche le taux de rejet le plus élevé de tous les pays Schengen pour les demandeurs tunisiens.

Une amélioration globale des taux d’approbation

Malgré ces disparités, on observe une tendance positive : les taux d’approbation globaux ont augmenté de 9% par rapport à 2022. Cela signifie que les Tunisiens ont de plus en plus de chances d’obtenir un visa Schengen.

Les raisons de ces variations

Les raisons de ces différences de traitement entre les pays Schengen sont multiples :

Critères d’évaluation: Chaque pays a ses propres critères d’évaluation des dossiers, qui peuvent varier en fonction de la situation politique, économique et sociale du pays d’origine du demandeur.

Capacité d’accueil: Les pays les plus touristiques peuvent être plus sélectifs dans l’attribution des visas afin de réguler les flux migratoires.

Accords bilatéraux: Les accords bilatéraux entre la Tunisie et les différents pays Schengen peuvent également influencer les taux d’approbation.

Perspectives pour l’avenir

Les Tunisiens qui souhaitent se rendre en Europe devront continuer à se familiariser avec les procédures de demande de visa et à préparer des dossiers solides. Il est également recommandé de se renseigner sur les pays les plus accueillants en fonction de son profil et de son projet de voyage.