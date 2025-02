L’Ambassadeur d’Italie en Tunisie Allessandro Prunas a souligné lundi, que l’Italie a délivré aux tunisiens plus de 8 mille visas de travail au cours de l’année écoulée.

“Ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines années, en raison de la demande croissante des entreprises économiques Italiennes en main d’œuvre tunisienne” a-t-il indiqué dans une déclaration aux médias, en marge de la signature d’un accord-cadre de coopération entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine de l’emploi et de la formation des diplômés des centres de formation professionnelle.

A noter que, l’Agence tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant, l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, l’organisation italienne “Ethos” ont signé lundi un accord-cadre de coopération dans le domaine de l’emploi, de la formation et de la migration organisée visant l’insertion professionnelle des diplômés du système national de formation professionnelle dans certaines spécialités à forte demande sur le marché du travail italien, notamment la soudure et la construction métallique.