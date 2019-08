Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine, et le président du Conseil municipal de La Marsa, Slim Meherzi, annoncent, lors d’une séance de travail, des projets culturels communs visant à “appuyer et démocratiser l’action culturelle pour qu’elle touche toutes les catégories sociales de La Marsa”.

Il s’agit, entre autres, du lancement au sein du Centre culturel Fadhel Ben Achour, de deux espaces de culture, en l’occurrence le Centre international de Tunis des civilisations et le Centre de Tunis pour l’investissement culturel.

La direction administrative du Centre “Fadhel Ben Achour”, qui continue à assurer ses activités culturelles habituelles, sera assurée par la directrice du Centre international des arts et de la culture “Palais El Abdelliya”.

“Le choix de la municipalité d’accorder à l’action culturelle la même importance que les dossiers économique et social dans la région émane d’une conviction inhérente, celle d’associer davantage les citoyens à l’action culturelle”, déclare Slim Meherzi.

Selon lui, il est nécessaire d’impliquer toutes les catégories sociales de la région dans l’action culturelle, estimant que la Marsa n’est pas seulement “une banlieue qui regroupe une classe sociale aisée mais elle inclut aussi des quartiers populaires et des marginaux”.

De son côté, Mohamed Zinelabidine a mis l’accent sur l’importance de coopération exceptionnelle entre le ministère et l’autorité locale de la Marsa, signalant que la collaboration entre l’autorité de tutelle et les autorités locales est souvent ralentie par la divergence des perceptions dans le secteur culturel au niveau de l’investissement son développement et la protection du patrimoine.

Il a rappelé les efforts déployés par la municipalité de La Marsa pour promouvoir la culture et décentraliser l’action culturelle.

Le ministre des Affaires culturelles a, par ailleurs, révélé que son département est intervenu pour la tenue de résidences artistiques, des expositions et des ateliers au sein du Palais Essaada afin de créer une animation culturelle continue tout au long de l’année.

Le Conseil municipal organisé au siège du ministère des Affaires culturelles est le premier du genre, rappelle-t-on. Les conseils régionaux sont organisés, souvent, pour l’examen du secteur culturel et les budgets accordés à la culture dans les régions. “Cette réunion sera la première d’une série de réunions entre le ministère et les conseils municipaux des différentes régions” a mentionné le ministre.