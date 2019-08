Les demandes de bourses Chevening pour étudier au Royaume-Uni sont ouvertes entre le 5 août et le 5 novembre pour l’année 2019. Toutes les candidatures doivent être soumises via www.chevening.org/apply

Les bourses Chevening sont décernées à des personnes dont le potentiel de leadership est démontrable et qui possèdent également une solide formation universitaire.

La bourse offre un soutien financier complet aux futurs dirigeants pour leur permettre d’obtenir un master dans n’importe quelle université au Royaume-Uni tout en ayant accès à un large éventail d’expériences universitaires, professionnelles et culturelles.

Depuis la création du programme en 1983, plus de 50 000 professionnels exceptionnels ont eu l’occasion de se développer au Royaume-Uni grâce aux bourses Chevening. Plus de 1 500 bourses d’études sont offertes dans le monde pour l’année universitaire 2020/2021, ce qui témoigne de l’engagement continu du Royaume-Uni à former les leaders de demain.

Ben Coates, directeur des bourses d’études au Foreign and Commonwealth Office, a déclaré : « Chevening reflète le meilleur du Royaume-Uni, accueillant des personnes exceptionnelles du monde entier pour étudier et prospérer dans les meilleures universités du monde. Chevening peut être une expérience transformatrice, non seulement pour les jeunes professionnels mais aussi pour leurs communautés…».

Quant à l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Louise De Sousa, elle assure que « nous sommes à la recherche de futurs leaders ambitieux, professionnels et innovateurs de tous les domaines, qui étudieront au Royaume-Uni et seront en mesure de saisir les opportunités qui se présenteront.

Il n’existe pas une telle chose comme un profil typique d’un boursier Chevening. Cela dit, si vous avez des qualités de leadership démontrables et que vous avez une vision claire de votre avenir, vous êtes très susceptible de faire partie d’un réseau mondial de plus de 50,000 anciens boursiers ».

Pour plus d’informations sur les bourses Chevening veillez contacter :

Tasnim Abderrahim : tasnim.abderrahim@fco.gov.uk