Le chef du gouvernement a décidé de permettre, à titre exceptionnel, aux bacheliers ayant obtenu les meilleures moyennes au baccalauréat d’obtenir une bourse pour étudier en Allemagne, annonçant l’intention d’introduire un changement dans le système d’obtention de bourses pour étudier à l’étranger dans les années à venir.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par la présidence du gouvernement, l’Allemagne a exceptionnellement accepté des bacheliers tunisiens lauréats en dehors du cadre de l’accord entre l’Etat tunisien et les universités à l’étranger. Le chef du gouvernement a honoré les lauréats du baccalauréat, en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Olfa Ben Aouda, et du ministre de l’Education, Fathi Slaouti.

De leur côté, les lauréats ont salué ce geste qui leur a rendu justice, s’engageant à être les meilleurs ambassadeurs de la Tunisie à l’étranger et à contribuer à servir leur pays, lit-on dans le communiqué. Cette décision, annoncée par la Présidence du Gouvernement, intervient après le refus des demandes de lauréats au baccalauréat d’obtenir des bourses universitaires pour s’inscrire dans les meilleures universités.

Le bachelier, Badreddine Mejri, premier au niveau national, section lettres, avec une moyenne de 16,81 sur 20, avait précédemment publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il a appelé le ministère de l’Education et la présidence du gouvernement a intervenir après le refus de sa demande d’obtention d’une bourse universitaire pour étudier à l’Université française de la Sorbonne.

En revanche, le ministère de l’Enseignement supérieur a précisé, dans un communiqué précédent, que l’obtention d’une bourse universitaire à l’étranger se fait en fonction du rang des candidats selon le score total de points, et non pas sur la base de la moyenne générale au baccalauréat.

Le ministère de l’Education avait publié la liste des lauréats du baccalauréat 2021. Il s’agit de: