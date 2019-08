Des ingénieurs et des techniciens forestiers recommandent la prudence compte tenu de la vague de chaleur que la Tunisie connaît depuis quelques jours. Ils affirment même que ces températures dépasseront les 45 degrés ce jeudi 8 août, d’où les grands risques d’incendies pouvant survenir dans les forêts.

Ils ont indiqué que ces risques sont plausibles, des vents forts d’une vitesse supérieure à 100 km/h seront enregistrés, en plus de la formation possible de nuages orageux à activité électrique pouvant être accompagnés de foudres.

Les spécialistes appellent sur les réseaux sociaux les citoyens à éviter de fumer dans la forêt et à ne pas allumer le feu en aucun cas.

Ils recommandent également de ne pas jeter les cigarettes par les fenêtres des véhicules, de ne pas laisser des bouteilles vides ou des poubelles, tout en veillant à la maintenance des équipements et matériels agricoles.

Ils exhortent, par ailleurs, les citoyens à ne pas utiliser des moyens de locomotion dans les pistes forestières chargées d’herbes et limitrophes des champs cultivés ou dans ces derniers et de n’effectuer des arrêts que sur les surfaces asphaltées ou pierreuses pour éviter les risques d’incendies dus au fonctionnement des moteurs.

Les ingénieurs forestiers ont relevé la nécessité d’équiper les véhicules dans les forêts ou les champs d’extincteurs CO2 et autres équipements anti-incendies.

Les citoyens peuvent appeler le numéro d’urgence à savoir 198 lors de toute éventualité dans la forêt afin de garantir une intervention rapide et d’éviter la propagation de l’incendie. La personne demandant le secours doit donner des précisions sur le site, décrire les zones avoisinantes:personnes présentes, maisons poches, l’orientation du feu….

Concernant les logements, les ingénieurs et techniciens forestiers appellent à la nécessité d’être conscient des dangers des feux de forêts et de ne pas allumer de feu près des logements (dans les poubelles entassées ou autres) et de ne laisser aucun produit inflammable près de leurs foyers.