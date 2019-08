Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, a rencontré à Séoul (Corée du Sud), des responsables coréens, dont le secrétaire d’Etat Park Sun-ho, autour des moyens d’activer la mise en place du système de gestion des données foncières que la Tunisie a mis en oeuvre dans le cadre de la coopération tuniso-coréenne.

Selon un communiqué du ministère publié sur sa page officielle sur le réseau social Facebook, la Tunisie participe, en tant

qu’invitée d’honneur, à la “Smart GeoExp 2019” qui se tient du 7 au 9 août 2019 dans la capitale sud-coréenne, avec une délégation de l’Office de la topographie.

Le ministère estime que le système de gestion des données foncières créera un saut qualitatif dans le domaine de la gestion des biens fonciers en Tunisie en vue de traiter le dossier foncier.

Dans le cadre de cette visite, Selmi a passé en revue avec les organisateurs de l’exposition internationale itinérante de la technologie coréenne dans le domaine foncier les préparatifs engagés par la Tunisie pour abriter le Tunisia geospatial Road 2019 qui se teindra du 23 au 26 septembre 2019 et regroupera plusieurs ministères et entreprises des secteurs public et privé.