L’ancien patron des patrons, Hédi Djilani, a crié sa colère face à la persistance d’une frange d’activistes de nourrir la haine entre Tunisiens et surtout envers hauts responsables et acteurs publics du temps de l’ancien régime.

Ci-après son coup de gueule.

“Vous voulez que l’on s’excuse d’avoir développé la Tunisie ?

Quand est-ce que vous allez vous excuser de l’avoir détruite ?

Brabbi arrêtez ce cinéma et ces attaques, c’est du réchauffé.

Laissez-nous en paix et essayez de résoudre les vrais problèmes de la Tunisie et des Tunisiens, comme nous l’avons fait pendant 60 ans.

Ce serait beaucoup mieux de rassembler les Tunisiens plutôt que de continuer à les diviser.

La Tunisie a besoin d’union nationale, d’investissements et de création d’emplois, pour vivre en paix, dans la sérénité et la joie de vivre.

Certaines personnes utilisent encore l’ancien régime, “les roumouz” comme ils nous appellent, comme une arme, nous attaquer est presque un programme politique. Vous n’avez pas honte ? Au lieu de parler de paix, de réconciliation, vous voulez encore détruire ce pays et diviser les Tunisiens.

Laissez-nous la paix, SVP, encore une fois, et occupez-vous des problèmes économiques et de la faillite imminente ! Ne tombez pas dans le piège politique de bas étage. Votre stratégie est claire et vieille comme le monde : « Diviser pour mieux régner ».

Aujourd’hui, heureusement, la plupart des Tunisiens ont compris ce jeu politique et ces montages dignes de films hollywoodiens !

Je conseille à tous mes concitoyens de faire attention à ceux qui divisent ce sont ceux qui veulent détruire la Tunisie.

Vive la Tunisie