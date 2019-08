La Tunisie se réjouit de la signature du “Document constitutionnel” entre le Conseil militaire intérimaire et les forces de liberté et de changement au Soudan, ce qui est à même de constituer un pas important pour la sécurité et la stabilité dans ce pays.

“La Tunisie réaffirme sa position en faveur de l’unité, de la stabilité et de la souveraineté du Soudan ainsi que des choix du peuple soudanais et de ses aspirations pour un avenir meilleur dans le cadre de la liberté et d’une vie décente”, précise le département des Affaires étrangères dans une déclaration.

Le document de la déclaration constitutionnelle fixe les pouvoirs du Conseil souverain, du Premier ministre et du Conseil législatif pendant la période intérimaire. La déclaration délimite également l’affiliation des appareils de sécurité et militaires et des commissions des élections, des frontières et de la paix.

Le conseil militaire transitoire est chargé de la gestion du pays depuis le déposition du président Omar al-Bashir le 11 avril 2019, près de quatre mois après des manifestations de masse au Soudan.

Le Conseil militaire de transition et les forces de liberté et de changement ont paraphé dimanche dernier la Déclaration constitutionnelle qui établit un gouvernement de transition dans le pays pendant 39 mois.