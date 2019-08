Dans le but de préserver le pouvoir d’achat des salariés, des négociations entre le gouvernement et ses partenaires sociaux ont été engagées, en 2018, et ont abouti à des majorations des salaires légaux des secteurs privés et public. Ainsi, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 6% pour le régime de 48 heures par semaine et de 5,8% pour celui de 40 heures passant, respectivement, à 378,560 dinars et 323,439 dinars par mois.

Egalement, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été majoré de 824 millimes pour

passer à 14,560 dinars par jour. En outre, les ouvriers agricoles spécialisés et ceux qualifiés bénéficieront d’une prime de 776 millimes et de 1.460 millimes, respectivement.

Par ailleurs, des accords d’augmentation salariale ont été conclus en septembre et octobre 2018 dans le secteur privé et public, respectivement, et en février 2019 pour la fonction publique.

Pour le secteur privé, l’accord consiste à une augmentation de 6,5% applicable à partir du mois de mai 2018 et d’une majoration d’un taux équivalent à partir du mois de mai 2019.

Quant au secteur public, les négociations ont abouti à une majoration des salaires entre 65 et 90 dinars selon les catégories avec un effet rétroactif à partir du mois de mai 2018 et une augmentation d’autant à partir du premier janvier de 2019 et 2020.

Pour les agents de la fonction publique, les fonctionnaires des catégories A1 et A2 devraient bénéficier d’une augmentation en trois tranches, dont la première s’élève à 90 dinars à compter de décembre 2018, à 40 dinars en juillet 2019 et à 50 dinars en janvier 2020, soit un total de 180 dinars et ce, afin d’éviter les pressions sur les finances publiques. Egalement, pour la catégorie de fonctionnaires A3, une augmentation de 80 dinars s’appliquerait à partir de décembre 2018, de 40 dinars en juillet 2019 et de 50 dinars en janvier 2020, soit 170 dinars au total. Pour ce qui est des catégories de fonctionnaires B et C, il s’agit d’une augmentation de 75 dinars à compter de décembre 2018, de 35 dinars en juillet 2019 et de 45 dinars en janvier 2020, soit 155 dinars au total. En ce qui concerne les ouvriers de la fonction publique ils auront une augmentation de 70 dinars à compter de décembre 2018, de 30 dinars en juillet 2019 et de 35 dinars en janvier 2020, soit 135 dinars au total.

Encore faut-il signaler qu’une augmentation du SMIG et du SMAG de 6,5%, à compter du mois de mai 2019, a été décrétée à l’occasion de la fête internationale du travail de l’année 2019.

Cette augmentation devrait se répercuter aussi sur les pensions des retraites du secteur privé relevant de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale et les travailleurs de chantiers.