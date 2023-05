FIPA : La Tunisie a les plus bas salaires annuels dans plusieurs professions

La Tunisie a les plus bas coûts nets annuels (salaires annuels avec cotisations sociales) pour un certain nombre de professions, s’agissant notamment de cadres, par rapport à plusieurs pays concurrents et pays européens, dont le Maroc, la Roumanie, la Bulgarie, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne et l’UK, d’après l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

Selon un document intitulé ” Coûts des facteurs en Tunisie 2023″ que vient de publier l’Agence, le coût annuel d’un cadre, occupant le poste d’un analyste support informatique (fournit un support de première ligne, s’occupe du service d’assistance et installe les systèmes informatiques) se limite à 5,9 mille euros, alors qu’il dépasse les 9,7 mille euros au Maroc, 11,5 mille euros en Romanie, et 12,7 mille euros au Bulgarie.

Un poste similaire en France et en Allemagne coûte au chef d’entreprise, respectivement 43,4 mille euros et 50,2 mille euros.

De même, un ingénieur électronique (qui conçoit, développe et teste des composants, dispositifs, systèmes ou équipements électroniques de tous genres), touche en Tunisie environ 13,5 mille euros.

Ce coût annuel est de l’ordre de 22,7 mille euros en Roumanie, 28,7 mille euros au Maroc, 55,2 mille euros en Espagne, 69,2 mille euros en France et près de 83 mile euros en Allemagne.

Pour un directeur de développement commercial (qui identifie et développe des sources de référence pour promouvoir des relations et multiplier les opportunités d’affaires), il reçoit un salaire annuel (avec cotisations) de 12,3 mille euros en Tunisie, contre une rémunération annuelle à hauteur de 20,4 mille euros en Roumanie, 26,3 mille euros au Maroc, 49,4 mille euros en Italie, 65 mille euros en France et 77,7 mille euros en Allemagne.

Idem, le coût annuel d’un ingénieur robotique (responsable de la conception, des tests et de la construction de robots), avoisine les 15,3 mille euros en Tunisie ; toujours loin des rémunérations offertes dans d’autres pays, notamment la Bulgarie et la Roumanie (26 mille euros), le Maroc (34,2 mille euros), l’Italie (57,7 mille euros), la France (74,5 mille euros) et l’Allemagne (88,8 mille euros).Il est à souligner que ce rapport vise à donner une idée générale sur certains coûts des facteurs en Tunisie, nécessaires à la création d’une entreprise.

Quant aux données portant sur les coûts de production dans les pays étrangers cités, elles sont issues d’une base de données internationale, fDi Benchmark, propriété du Financial Times.