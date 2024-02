Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires et à vérifier la robustesse des structures des serres en prévision des vents forts annoncés par l’institut national de la météorologie (INM).

Dans un communiqué rendu public samedi, le ministère a également recommandé, aux marins et aux propriétaires de bateaux de pêche, de faire preuve de vigilance et de ne pas prendre la mer, suite aux alertes d’intempéries.

L’INM a annoncé, samedi, un vent qui soufflera du secteur sud-ouest relativement fort à fort avec une vitesse allant provisoirement jusqu’à 90 km/h surtout dans les régions du Centre-Est au Sud où il suscitera des phénomènes de sables et de poussières.

La mer sera très agitée à agitée puis à très agitée au Nord pendant la nuit. Les températures seront en baisse dont les maximales oscilleront entre 14 et 20°c et seront aux alentours de 12°c sur les hauteurs et de 22 °c au Sud-est, selon la même source.