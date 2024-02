Des vents de sud-ouest souffleront relativement forts à forts, au terme de cette nuit et au cours de la journée du samedi, à une vitesse oscillant entre 50 et 70 km/h, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié vendredi.

Ces vents qui peuvent atteindre temporairement, 90 km/h dans les régions est du centre et du sud, souffleront sous forme de rafales, suscitant des tourbillons de sable, ce qui risque de réduire la visibilité à moins de 500 mètres.

Des pluies éparses sont, par ailleurs, attendues sur le nord et localement sur le centre et le sud-ouest. Elles seront temporairement orageuses sur l’extrême nord et accompagnées d’une baisse progressive des températures dans la plupart des régions.