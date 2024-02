Les Tunisiens à l’étranger ont commencé depuis hier, vendredi 9 février 2024, à obtenir leurs identités numériques, à accéder au portail citoyen, à retirer les documents d’état civil, à recevoir des avis sur le courrier électronique officiel concernant le permis de conduire, des documents relatifs aux véhicules et à conclure des contrats électroniques en ligne, en utilisant le mécanisme de la signature électronique.

Le ministère des Technologies de la communication a noté samedi dans un communiqué, que les nouvelles procédures incluaient également la création des portefeuilles électroniques liés à l’identité à distance ainsi qu’un service d’enregistrement par téléphone mobile, les tablettes et l’accès à la liste des appareils enregistrés via l’espace citoyen et d’autres services disponibles sans limite géographique.

Plus de 2000 citoyens tunisiens résidents à l’étranger se sont inscrits depuis le 12 janvier 2024 pour obtenir une application d’identification numérique sur mobile, a précisé le ministère, notant que depuis le vendredi 9 février 2024, le lien de l’application a été envoyé avec la tenue des rendez-vous virtuels pour activer le service et fournir l’encadrement technique nécessaire.

Il est à noter que cette identité numérique, qui sera connectée au téléphone portable privé, est valable 3 ans et renouvelée à distance. Son utilisation permettra également aux citoyens à l’étranger d’améliorer la communication avec l’administration tunisienne en toute sécurité.

Le Ministère des Technologies de la Communication a d’ailleurs invité les Tunisiens à l’étranger à participer à la phase pilote d’utilisation de l’application d’identité numérique sur mobile “E-Houwiya”, en répondant au formulaire électronique joint au lien suivant : httpss://t.ly/w8W2k. Le ministère a signalé que cette expérience pilote s’étend à fin février.