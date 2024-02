La sélection tunisienne d’haltérophilie a totalisé 28 médailles (10 or, 10 argent et 8 bronze), à l’issue de la 5e et dernière journée des 34e championnats d’Afrique d’haltérophilie organisés à Ismailia (Egypte) et qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

La dernière journée des compétitions a vu le Tunisien Ezzedine Maïk (+109 kg) décrocher trois médailles d’argent à l’arraché (150 kg), à l’épaulé-jeté (160 kg) et au total (310 kg) permettant à la Tunisie de terminer avec un total de 28 médailles et de se classer deuxième par équipe aussi bien chez les filles que chez les garcons.

Les précédentes médailles, rappelle-t-on, sont revenues à Chayma Rahmouni (64 kg: 3 or), Karem Ben Hnia (73 kg: 3 or), Eya Aouadi (55 kg: 2 or et 1 argent), Essra Bejaoui (55 kg : 1 or et 2 argent), Amine Bouhejba (61 kg: 1 or et 1 argent), Ayoub Salem (67 kg : 3 argent), Slim Bechini (81 kg : 1 argent), Jawaher Guesmi (71 kg : 3 bronze), Hamza Ben Amor (81 kg : 2 bronze), Sajir Jebali (61 kg : 1 bronze) et Zeineb Maghraoui (76 kg : 1 bronze).

Rappelons que Aymen Bacha (102 kg) et Karem Ben Hnia (73 kg) prendront du 31 mars au 11 avril prochain à la Coupe du monde d’haltérophilie à Phuket (Thailande) en vue de figurer parmi les 10 premiers classés mondiaux et composter leur qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris-2024.