L’Agence Tunisienne de coopération technique (ATCT) et l’ONUDI ont convenu de conjuguer leurs efforts et travailler en étroite collaboration pour la réalisation de projets liés au développement industriel durable et à l’innovation.

Lors d’une réunion de travail, tenue récemment, le directeur général de l’ATCT, Mohamed BLIDI, et le directeur de l’ONUDI à Tunis, Lassaad Ben Hassine ont souligné leur engagement à mettre en avant la Coopération Industrielle Sud-Sud et Triangulaire (CIST) et à promouvoir les success stories relatives aux projets dans le secteur industriel.

Il s’agit aussi de renforcer le rôle de L’ATCT dans la coopération Sud-Sud et triangulaire et la promotion de l’expertise tunisienne, pour apporter ainsi son assistance aux pays arabes et africains par la mise en place de projets de développement de capacités et favorisant les échanges d’expériences et des solutions éprouvées.

Une proposition de Protocole d’Accord a été également discutée, à cette occasion, pour établir une base solide de coopération fructueuse.

Actuellement, l’ONUDI supervise 12 projets représentant un budget combiné d’environ 37 millions de dollars, couvrant divers secteurs tels que l’artisanat, l’agriculture, l’environnement, l’Industrie 4.0 et l’autonomisation des femmes.