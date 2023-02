Des données publiées par l’Organisation de la coopération et le développement économiques (OCDE) en 2021, sur le marché du travail dans les pays membres, indiquent que c’est en Suisse où l’on gagnait mieux sa vie.

Selon cette étude, en Suisse un célibataire gagnait l’équivalent de « 72 000 euros nets pour un salaire brut de près de 87 500 euros par an ». Elle montrait ainsi un gap entre les salaires bruts et nets en Belgique, en Allemagne et au Danemark par exemple.

En effet, « en Belgique, les employés à temps plein ne perçoivent en moyenne que 60 % de leur salaire brut, contre 62 % en Allemagne et environ 65 % au Danemark ». Alors qu’en Suisse les prélèvements ne s’élèvent en moyenne qu’à 18 % du salaire brut, explique cette étude.