Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, qui présidait la clôture de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires 2019, a souligné le rôle qu’ils ont à mettre en avant l’image de la Tunisie comme une démocratie naissante, ouverte sur le monde…

Dans l’allocution, Ennaceur a appelé à la nécessité de préserver les acquis réalisés au niveau diplomatique en œuvrant à consacrer une diplomatie active, en harmonie avec les constantes nationales et au service des intérêts supérieurs de la Tunisie.

La Tunisie, a-t-il ajouté, amorce une nouvelle étape de son histoire et se prépare à organiser des échéances internationales importantes. Elle compte pour ce faire sur le rôle crucial de sa diplomatie pour faire réussir ces rendez-vous, promouvoir davantage ses relations avec les pays frères et amis tout en jouant un rôle actif dans son environnement régional et international.

Ennaceur estime également nécessaire de doubler le nombre des missions diplomatiques de manière à renforcer la diplomatie économique et culturelle dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale et au service de l’économie nationale.

Selon lui, la diplomatie tunisienne s’est employée, sous l’impulsion du président Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet 2019, à conforter l’image de la Tunisie comme vecteur de stabilité dans la région et acteur agissant dans le raffermissement des attributs de la sécurité et de la paix dans le monde. Ceci outre sa contribution aux efforts visant à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Sur un autre plan, Ennaceur a rendu hommage aux Tunisiens résidant à l’étranger pour leur contribution à la création de projets et à générer des devises (5% du PIB), mettant en exergue l’importance des mesures d’encouragement prises en leur faveur par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La clôture de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, ainsi que des membres du gouvernement, des ambassadeurs et des représentants des missions diplomatiques et autres cadres du ministère des Affaires étrangères.