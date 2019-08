Un accord de partenariat a été conclu, mercredi 31 juillet, entre les dix municipalités du gouvernorat de Manouba, dont l’objectif est de coordonner l’effort en matière de gestion des plans, des actions municipales et de réalisation de projets mixtes.

Il porte notamment sur la mise en place de politiques communes, de création d’espaces de dialogue et de réflexion pour améliorer les actions municipales, de renforcement de la concertation, coordination et de la coopération autour des programmes de développement, l’instauration de commissions mixtes en charge de prospection et d’élaboration de projets dans divers secteurs (environnement, santé, culture, sport, jeunesse,..).

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, a souligné, à cette occasion, l’importance de consolidation de la coopération entre les municipalités, indiquant que cet accord sera généralisé dans l’ensemble des gouvernorats du pays.

Pour ce faire, de sessions de formation seront organisées à partir prochainement au profit des agents municipaux à l’échelle nationale, a-t-il affirmé.