Les services du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Manouba ont entamé, mardi, l’opération de distribution des eaux d’irrigation dans les périmètres publics irrigués, à la faveur d’une dotation spécifique pour la saison estivale estimée à 7,3 millions de m³ .

La dotation de 7,3 millions de m³ s’inscrit dans le cadre du plan régional de rationalisation de l’usage de l’eau, reconduit cette année, selon le commissaire par intérim Kadour Nahdi.

Réservée aux associations d’irrigants conformes aux critères ministériels, elle sera répartie selon un calendrier établi. Cette enveloppe est exclusivement dédiée à l’irrigation de 6 900 ha de vergers dans les périmètres publics, excluant toute culture maraîchère estivale dans les zones alimentées par le barrage de Sidi Salem.

Il privilégie, en revanche, l’approvisionnement des vergers et des cultures fourragères estivales, en veillant à éviter toute nouvelle plantation à forte exigence hydrique. Ce plan ambitionne une gestion durable des ressources à travers l’économie d’eau, la maîtrise des consommations, et la lutte renforcée contre les prélèvements anarchiques depuis l’oued Medjerda et le canal principal.

Par ailleurs, le CRDA prévoit la mise à jour de la cartographie des superficies arboricoles, en coordination avec les groupements de développement dans les zones irriguées publiques, qui s’étendent à plus de 20 mille ha au niveau régional, incluant également les exploitations privées longeant l’oued Medjerda.

Une évaluation précise des besoins mensuels en eau des vergers est en cours, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer l’efficience de l’irrigation. Celle-ci repose sur la généralisation des systèmes économes, la valorisation des eaux usées traitées et un objectif de réduction de 25 % de la consommation hydrique. À ce jour, 18 537 hectares, soit 70 % des périmètres publics irrigués, sont déjà dotés de dispositifs performants.

En parallèle, les travaux de modernisation du périmètre de Chouigui Sud (Tebourba) avancent à plus de 90%. Le gouverneur de Manouba, accompagné des responsables locaux, a récemment inspecté le chantier et échangé avec de petits agriculteurs inquiets de la situation de leurs vergers, appelant à un approvisionnement rapide en eau.MBR