Des camions de l’armée nationale sont mobilisés à Siliana, à partir de ce lundi, pour évacuer 600 000 quintaux de céréales collectées et laissées à l’air libre, et réduire la pression sur les centres de stockage surtout dans les délégations de Bouarada, Sidi Bourouis, Makthar et Bargou ainsi que dans la localité de Bouafia.

Cette action fait suite aux recommandations du conseil ministériel de samedi 20 juillet, au ministère de l’Agriculture, qui avait appelé à l’évacuation des céréales collectées dans les zones du nord-ouest, surtout au Kef et à Siliana, explique Radhouane Gammar, chef de circonscription régionale de l’Office des céréales.

Vingt-et-un camions de l’armée nationale, répartis entre les délégations de Bouarada, Sidi Bourouis et Makthar (7 camions pour chaque délégation) ont été mobilisés à cet effet, a-t-il ajouté. Les quantités de céréales collectées ont atteint, depuis le démarrage de la saison de moisson jusqu’à dimanche 21 juillet, plus de deux millions de quintaux.

D’importantes quantités de céréales sont encore amassées à l’air libre, au centre de collecte à Siliana-ville, malgré les efforts déployés.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taïeb, a effectué, dans la matinée du lundi 22 courant, une visite inopinée dans les centres de collecte à El Aroussa et Bouarada.