Environ 2,5 millions de quintaux de céréales collectées sont abandonnés en plein air en raison de problèmes liés à la faiblesse de la capacité du stockage et du transport.

Afin de faire face à cette situation, une salle d’opérations a été aménagée au ministère de l’Agriculture dans l’objectif de fixer un programme d’actions pour les dix prochains jours et adopter un agenda d’actions quotidiennes. C’est ce qu’a affirmé le ministère de l’Agriculture, Samir Taieb, lors d’une réunion tenue samedi 20 juillet, en présence des gouverneurs de Jendouba, Béja, Le Kef, Bizerte, Siliana et Kasserine, du P-dg de la SNCFT et des représentants des organisations professionnelle.

Il a reconnu, au cours de cette réunion, que des problèmes structurels se posent au niveaux de la capacité de stockage des centres de collectes (179 centres) et du transport ce qui a entravé la collecte rapide de la récolte.

Une feuille de route sera également élaborée entre les différentes parties concernées, afin d’intensifier la coordination entre les différents intervenants dont les commissariats régionaux et les centres de collecte, de manière à assurer une meilleure exploitation de tous les centres de collecte régionaux.

Il a été décidé en outre d’autoriser exceptionnellement, les camions à circuler avec la charge maximale lors du transport des céréales (35 tonnes), et d’accorder l’autorisation de transport de céréales à tous les transporteurs.

Les gouvernorats du Kef et de Siliana sont particulièrement, confrontés à des problèmes de déficit de moyens de stockage avec des quantités importantes de céréales laissées en plein air.

Le gouverneur du Kef, Manouer Ouertani a, dans ce sens, évoqué l’existence de 2 millions de quintaux en plein air, soulignant que le transport constitue le principal problème.

A Siliana, plus de 600 mille quintaux sont délaissés en plein air, indique le gouverneur de la région, Abderrazek Dkhil, appelant à accélérer l’opération d’évacuation (ce taux dépasse pas les 22%).

Voici les mesures destinées à accélérer le stockage de la récolte céréalière à l’issue de cette réunion :

– Identifier les zones prioritaires et les points noirs où la récolte céréalière est abandonnée en plein air et adopter un calendrier d’interventions quotidiennes.

– Former une cellule de suivi centralisé au sein du département de l’agriculture.

– Mettre en œuvre un programme d’actions précises et un agenda quotidien couvrant les 10 prochains jours avec le suivi minutieux des quantités stockées en plein air.

– Charger l’Office national des céréales de vendre les quotas des mois de juillet et août 2019 aux minoteries, en rajoutant 400 mille quintaux pour le stockage et se lancer immédiatement dans l’opération d’évacuation.

– Généraliser l’opération de protection des céréales stockées en plein air, en recourant à des bâches.

– Appliquer la décision du ministre du transport de permettre aux transporteurs non spécialisés de bénéficier des autorisations exceptionnelles pour exercer l’activité du transport des céréales.

– Mettre en oeuvre la décision des ministres de l’intérieur, de transport et de l’agriculture permettant aux transporteurs de céréales de transporter la charge maximum de 35 tonnes au cours de cette saison.

– Accélérer le rythme du transport ferroviaire des céréales.