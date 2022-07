Les quantités de céréales collectées jusqu’au 7 Juillet 2022 ont atteint 6,7 millions de quintaux, enregistrant une légère hausse de 3% par rapport à la campagne précédente, selon une récente publication de l’Office des céréales.

Les quantités de blé dur collectées s’élèvent à 5,946 millions de quintaux, ce qui représente 89% des quantités collectées.

Pour ce qui est du blé tendre, les quantités collectées ont atteint 0,308 million de quintaux, soit 5% des quantités collectées.

En ce qui concerne l’orge, 0,399 million de quintaux ont été récoltés, ce qui constitue 6% des quantités collectées.

La collecte nationale provient à raison de 62% des gouvernorats du nord-ouest avec 4,155 millions de quintaux, tandis que les gouvernorats du nord-est et du centre ont réalisé respectivement 1,965 million de quintaux et 535 000 quintaux soit respectivement 30% et 8%.