La PDG de l’Office des céréales, Saloua Ben Hadid Zouari a affirmé, lors d’une visite à Sidi Bouzid, que le prix de référence des céréales lors de l’opération de stockage dans les centres de collecte sera annoncé dans les prochains jours.

Elle a ajouté, lors d’une rencontre avec le gouverneur de Sidi Bouzid, qu’elle reste optimiste quant à la bonne qualité des céréales dans la région où les quantités collectées devraient s’élever à environ 120 mille quintaux de blé et 20 mille quintaux d’orge.

De son côté, le gouverneur Abdelhalim Hamdi a indiqué que des mesures ont été prises pour assurer la réussite de la saison des moissons dans la région, dont la sensibilisation des agriculteurs sur la prévention contre les incendies et le contrôle des conditions de stockage de la récolte dans les centres de collecte qui sont principalement situés à Lassouda, Ben Aoun, Mazouna et Menzel Bouzaiane.

Selon les estimations des autorités agricoles régionales, la production céréalière à Sidi Bouzid enregistrera une augmentation cette saison atteignant 267 mille quintaux et ce en raison de l’augmentation des superficies ensemencées qui ont dépassé 7492 hectares contre 5640 hectares la saison écoulée.

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) avait appelé, récelmment dans un communiqué, les autorités compétentes à publier les prix de référence des céréales et à maintenir la prime exceptionnelle estimée à 10 dinars compte tenu des faibles rendements et de la dégradation de la qualité au cours de la campagne agricole actuelle.

L’UTAP a souligné que la demande de publication des prix a pour objectif d’éviter les retards dans les opérations de recouvrement