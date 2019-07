Une opération transversale d’envergure visant à accompagner les entreprises tunisiennes en Afrique subsaharienne vient d’être lancée par le fonds TASDIR+ et le groupe LOUKIL. Elle débutera à partir du mois d’août 2019 et s’étalera sur une période de 6 à 12 mois en fonction du nombre d’entreprises adhérentes, selon le CEPEX.

Pourront bénéficier de ce programme les bureaux d’études (hors domaine agricole), les sociétés de conseil et d’audit, les sociétés opérant dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la formation, la santé, les industries et services… La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée pour mercredi 31 juillet 2019.

Cette opération vise à positionner l’offre tunisienne exportable et à valeur ajoutée dans les marchés prometteurs de l’Afrique subsaharienne et peu exploités par les entreprises tunisiennes.

Les 3 marchés cibles sont les deux Congo (Kinshasa et Brazzaville) et la Guinée Equatoriale, où les entreprises tunisiennes auront peu de chances de se frayer un chemin toutes seules, car elles sont moins outillées que leurs concurrentes françaises, turques, chinoises et autres.

Le Groupe Loukil avec sa filiale SODEX sera le porteur du projet et le vis-à-vis direct de TASDIR+.

Cette opération sur l’Afrique prévoit la création d’une plateforme commerciale à Kinshasa, une sorte de représentation commerciale et logistique pour le groupe d’entreprises bénéficiaires et l’organisation d’événements commerciaux et de lobbying dans les marchés cibles et en Tunisie (B2B, Salons spécialisés, Journées Portes Ouvertes etc).

Les entreprises inscrites au programme bénéficieront aussi, d’assistance en matière d’études de marchés et d’achats de bases de données…