Le coup d’envoi de la plateforme digitale de communication et accès à l’information baptisé Portail de Zaghouanبوابة زغوان a été a été donné, vendredi 19 juillet 2019 à Zaghouan, par le gouverneur de la région, Salah Mtiraoui, lors de la clôture du séminaire régional sur la bonne gouvernance intitulé “La coopération entre les parties prenantes au gouvernorat de Zaghouan : vers une meilleure stratégie de communication“.

Cette formation s’est déroulée dans le cadre des activités régionales de l’Académie internationale de la bonne gouvernance sise à l’Ecole nationale d’administration (ENA), et ce avec l’appui de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et en partenariat avec le gouvernorat de Zaghouan.

Elle vise à renforcer des compétences des cadres de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile en matière de bonne gouvernance.

Le Portail de Zaghouan est à la fois le fruit et le couronnement de ce séminaire après une année de formation en pratiques de bonne gouvernance à travers des méthodes innovatrices comme le «design thinking», les acteurs de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile ont élaboré ce concept.

L’objectif principal est d’améliorer la communication et l’accès à l’information de la région de Zaghouan. Cette plateforme digitale permet d’une part de coordonner et de rassembler la communication publiée par les structures régionales, comme des informations, communiqués ou autre publications officielles et d’autre part de faciliter l’accès à l’information, en se conformant à la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative à l’accès à l’information.

Le gouverneur de Zaghouan dira, pour sa part, que la bonne gouvernance n’est pas seulement une question de politique, mais également de nos administrations et de nos relations quotidiennes, et qu’elle représente, par conséquent, un moyen important pour améliorer la valeur du travail dans notre pays.

La directrice de l’Académie internationale de la bonne gouvernance, Rim Jelassi, souligne que “nous avons déjà eu une expérience auparavant et les encouragements que nous avons reçu nous ont poussé à lancer et à organiser des sessions et réunions consécutives en relation avec la communication via la plateforme numérique”.

Elle a ajouté que l’un des problèmes les plus importants rencontrés été la promotion du gouvernorat de Zaghouan, qui demande le lancement d’une plateforme électronique permettant de connaître et d’être à jour sur tous les événements qui se passent dans le pays.

Jelassi a également précisé que le développement durable est la responsabilité de tous et que nous devons avoir la volonté de pouvoir fixer une stratégie de communication claire.

Quant à Stefanie Harter, cheffe du cluster GIZ ”gouvernance et développement décentralisé“, elle considère que ce projet est un franc succès et ouvre de grandes perspectives pour le gouvernorat de Zaghouan, dans le cadre de la facilitation de l’accès à l’information, et que celui-ci sera un succès à tous les niveaux.

A noter que sur le Portail de Zaghouan, chaque citoyen peut accéder aux informations publiques en visitant la plateforme et en formulant sa demande. Ensuite, cette demande sera automatiquement dirigée à la structure publique concernée, qui se chargera de la suite, conformément à la loi organique d’accès à l’information.

Outre la plateforme digitale, un espace physique d’accès à l’information a été identifié comme livrable.