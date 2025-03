En visite à Tunis du 26 au 28 février 2025, le nouveau Directeur Général du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Golfe (DG MENA) à la Commission européenne, Stefano Sannino, a annoncé le décaissement imminent du reliquat de 54 millions d’euros (environ 178,3 millions de dinars) concernant deux programmes phares du partenariat tuniso-européen déjà convenus entre les parties au titre des précédents exercices de leur coopération financière, à savoir le programme pour la Transition Ecologique (OTE) et le Programme d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE).

Selon un communiqué de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, cette visite a offert l’opportunité de discuter des perspectives de coopération entre l’UE et la Tunisie pour la période 2025-2027.

Elle a été aussi l’occasion “de renforcer et intensifier le dialogue entre les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat global et stratégique (MoU) signé en juillet 2023 entre la Tunisie et l’Union européenne”. Sannino a, à cette occasion, exprimé le souhait de réaliser un saut qualitatif pour le partenariat. “Dans ce cadre, les partenaires ont évoqué le cycle déjà amorcé des sous-comités thématiques et les préparatifs du Conseil d’Association UE/Tunisie que la Tunisie et l’UE s’efforceront de tenir au cours des prochains mois, en célébration des 30 ans de la signature de l’Accord d’Association entre les deux parties”.

D’autre part, cette visite a également marqué le lancement des consultations sur le nouveau Pacte pour la Méditerranée, que la Commission européenne envisage d’entériner courant 2025, afin de répondre au mieux aux défis conjoints qui se posent dans la région euro-méditerranéenne et exploiter toutes les opportunités de coopération susceptibles de concourir à une prospérité partagée.

Pendant ces deux jours à Tunis, le responsable européen a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, la ministre des Finances et le ministre de l’Economie et de la Planification.