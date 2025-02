La Tunisie et la Corée du Sud renforcent leur partenariat pour la bonne gouvernance grâce au projet E-People II, financé à hauteur de 6 millions de dollars par la KOICA.

Dans cette dynamique, la République de Tunisie et la République de Corée poursuivent leur coopération en faveur de la transparence et la participation citoyenne à travers la signature d’un accord entre la Korea International Cooperation Agency (KOICA) et la Présidence du Gouvernement tunisien, Bureau Central de Relations avec les Citoyens (BCRC), pour la mise en œuvre de ce projet stratégique.

Ce projet ambitieux vise à promouvoir la participation citoyenne et renforcer la lutte contre la corruption en Tunisie, en poursuivant l’amélioration et l’enrichissement de la plateforme numérique avancée déjà en place, qui a été développé dans le cadre du premier projet de coopération entre la KOICA et le BCRC mis en place durant la période 2015 – 2018 (E-people I).

Cet accord s’inscrit dans une dynamique de modernisation des services publics et d’ouverture aux attentes des citoyens.

L’accord a été officiellement signé lors d’une cérémonie en présence de Madame Namsoon Lee, Représentant Résident de la KOICA en Tunisie, et Monsieur Riadh Essid, conseiller auprès du Chef du Gouvernement et chargé des Affaires Diplomatiques.

Objectifs et composantes du projet

Le projet e-People II, qui s’étalera de 2024 à 2028, repose sur plusieurs axes stratégiques :

✔ Optimisation du cadre réglementaire : Renforcement des mécanismes de traitement des plaintes et amélioration des processus de participation citoyenne.

✔ Développement d’un système numérique avancé : Mise en place d’un portail interactif favorisant une communication fluide entre citoyens et administration.

✔ Renforcement des capacités institutionnelles : Formation des acteurs clés impliqués dans l’exploitation et la gestion du système.

✔ Sensibilisation et engagement citoyen : Campagnes de promotion et d’information pour encourager l’usage de la plateforme et renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions.

Un partenariat stratégique pour une gouvernance plus inclusive

Dans son allocution, Madame Namsoon Lee a souligné l’importance de ce projet comme levier de modernisation et de transparence :

“Le projet e-People II incarne notre engagement à accompagner la Tunisie dans sa transition numérique en mettant à disposition des outils innovants favorisant une gouvernance participative et efficace.

Le gouvernement coréen réaffirme son soutien continu à la Tunisie dans ses initiatives de transformation numérique et d’amélioration des services publics.

La KOICA reste ouverte à toute nouvelle coopération innovante pouvant contribuer à la modernisation de l’administration tunisienne et au renforcement des liens entre les deux pays.”

De son côté, Monsieur Riadh Essid a mis en avant l’impact transformateur de cette initiative :

“Cette cérémonie de signature est une opportunité pour exprimer notre reconnaissance pour le support de la KOICA, et la coopération entre le gouvernement tunisien et le gouvernement coréen qui ne cesse de s’intensifier dans le secteur de la digitalisation.

La nouvelle version de la plateforme e-people, objet de cette convention, permettra l’amélioration de la version précédente, la garantie de sa performance et le renforcement de la participation citoyenne à la vie publique.

Nous espérons que nous pourrons continuer à compter sur la collaboration avec la partie coréenne dans ce secteur crucial.”

Aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 16 (Paix, Justice et Institutions Efficaces) et l’ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs), ce projet marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations bilatérales entre la Tunisie et la Corée du Sud.

Depuis 2008, la Corée appuie les efforts de développement de la Tunisie et les échanges entre les deux pays continuent de se renforcer dans tous les domaines. Pour ce faire, la Corée se tient au côté de la Tunisie à travers l’Agence Coréenne de Coopération Internationale KOICA en contribuant aux différents projets alignés avec les priorités stratégiques du gouvernement, à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la création d’emploi et le renforcement des capacités des partenaires publics tunisiens.

*******

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a été créé en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères comme une organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique. Présent dans plusieurs pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.