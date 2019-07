Dans le cadre de la stratégie nationale de « Decashing » et d’inclusion financière, et faisant suite aux résultats positifs sur l’ensemble de ses tests techniques, AMEN BANK a décidé de généraliser « AmenPay », son application de Mobile Payement, au grand public et à tous les commerçants.

Cette solution, qui fonctionne sur les technologies « QR Code » et NFC de mobile à mobile et qui répond parfaitement aux normes internationales de sécurité, est désormais disponible au téléchargement sur Play Store (Android) et très prochainement sur App Store (IOS), lit-on dans un communiqué de la banque.

AMEN BANK explique que, pour profiter pleinement de ce nouveau service d’AmenPay, il suffit simplement de télécharger l’application sur son smartphone et de s’y inscrire en remplissant le formulaire d’adhésion. Une confirmation de l’enregistrement du wallet sur le smartphone sera transmise par SMS au porteur de la carte.

La banque précise qu’«AmenPay» fonctionne avec toutes les cartes bancaires tunisiennes, même les cartes prépayées, ce qui est à même de contribuer, de manière active, mais aussi efficacement à la réalisation de l’objectif national de l’inclusion financière.

Grâce à «AmenPay», le porteur de carte pouvait déjà effectuer librement ses transactions de payement au sein de l’Ecole ESPRIT, auprès des « commerçants » qui y sont affiliés, ainsi que de la chaîne américaine des restaurants « Chili’s Tunisie », qui sert une cuisine d’influence tex-mex.

Conformément à la promesse faite par AMEN BANK, l’acceptation d’« AmenPay » est désormais possible au niveau des espaces de jeux et restaurants/cafés « GEEK », ouverts à La Marsa et à Ennasr, et prochainement à Gammarth.

Les restaurants/cafés « GEEK » sont des espaces de loisirs et culturels, dédiés aux jeunes et aux adultes.

Il s’agit d’un concept totalement novateur, puisqu’il s’agit d’un espace de restauration et de loisirs qui intègre les technologies tactiles collaboratives. En effet, les restaurants/café GEEK sont équipés de tables tactiles (qui permettent de passer la commande directement, mais servent également pour le divertissement, la consultation d’informations et l’utilisation des réseaux sociaux) et de consoles vidéo, avec des jeux dédiés aux enfants de différentes tranches d’âges et des attractions ciblées et instructives, qui procurent aux utilisateurs, un grand plaisir et de fortes sensations.

A noter également la présence d’une aire de jeux couverte avec des jeux dédiés aux enfants basés sur des activités de motricité fine (labyrinthe, disque chromatique, …) et de socialisation avec des disciplines partagées ou groupées).

« AmenPay » sera progressivement étendue à d’autres commerces.

De plus, cette expérience réussie constituera pour AMEN BANK un socle important dans le cadre de son adhésion à la mise en place, très prochainement en Tunisie, d’une solution communautaire de Mobile Payement.