La ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, en déplacement à Sousse, mercredi 17 juillet, que son département a mobilisé une enveloppe de 75 millions de dinars dans le cadre du budget de l’année courante pour financer l’accès à la formation continue et la promotion professionnelle.

Le ministère a pris l’initiative de publier des textes réglementaires au cours du premier semestre de cette année afin d’encourager les entreprises à adhérer au système de la formation continue et à accélérer les mesures de couverture des dépenses investies dans la formation continue, a-t-elle déclaré au correspondant de l’agence TAP dans la région, lors de l’inauguration du complexe régional de la formation continue et de la promotion professionnelle à Sousse.

Cette nouvelle structure publique contribuera à développer les compétences humaines travaillant dans les entreprises économiques, ont précisé des responsables du complexe.

Elle aidera aussi à promouvoir la culture de la formation continue auprès des individus et des entreprises installées dans la région à travers la présentation de services de soutien, d’encadrement et d’accompagnement dans la fixation des besoins et la préparation des plans de formation et leur évaluation, ont -ils ajouté.

Les services régionaux de formation continue et de promotion professionnelle de Sousse ont fourni des prestations au profit des travailleurs et des entreprises économiques.

Les inscrits, en 2018, au mode de formation à distance dans des établissements universitaires de Sousse, sont au nombre de 590, alors que les inscrits en mode de formation à distance dans des centres de formation professionnelle s’élèvent à 499 inscrits.