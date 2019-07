Le Conseil régional de la santé dans le gouvernorat de Tunis, réuni mardi 16 juillet au siège du ministère de la Santé, a pris une série de mesures visant à promouvoir le secteur sanitaire dans la région, dont notamment la numérisation des consultations externes à l’hôpital universitaire Charles Nicole et l’instauration d’un système numérique de distribution des médicaments.

Selon un communiqué rendu public à l’issue de la réunion, le ministère de la Santé a approuvé le renforcement de la première ligne de l’arrondissement sanitaire de Tunis, à travers la réalisation d’un ensemble de projets de dispensaires, et l’accélération du processus de reclassification de l’hôpital universitaire Habib Thameur à la catégorie A.

Le Conseil régional, tenu sous la présidence de la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, s’est engagé à résoudre l’écueil immobilier auquel est confrontée la mise en place de deux dispensaires de catégorie 4 à Ibn Sinaa et à Ain Zaghouan, la création d’un centre intermédiaire de santé à El Omrane Supérieur et le renforcement en équipements médicaux de la totalité des dispensaires de Tunis-sud, avant la fin de l’année 2019.

Le Conseil régional de la santé annonce également le démarrage des procédures d’allocation du lot de terre sis à l’Institut national de neurologie, en vue de la création d’un service pharmaceutique et un service d’archives médicales, outre la mise à niveau des services des opérations et des unités de stérilisation dans les hôpitaux universitaires et les dispensaires de la région.