Quelque 47 projets visant la réduction des inégalités ont été mis en place à travers le pays, lors de la 1ère phase du programme ” Soyons Actifs/Actives ” (2016/2019), a fait savoir, vendredi, Alain Canon, directeur général de l’organisation “solidarité laïque” (chef de file du programme ” Soyons Actifs/Actives “).

Ces projets portent sur trois thématiques, à savoir l’économie sociale et solidaire, l’insertion socioprofessionnelle et l’éducation et démocratie locale et participative, a-t-il indiqué lors de l’assemblée plénière du programme ” Soyons actifs/actives ” tenue à Tunis.

Ces différents projets sur terrain ont touché 40000 bénéficiaires, dont 8000 bénéficiaires directs et 32000 bénéficiaires indirects, a-t-il dit.

Parmi les activités organisées dans le cadre de cette 1ère phase figurent aussi des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation et des ateliers pratiques, a-t-il ajouté.

Le programme a touché, dans sa 1ère phase, des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, a souligné, pour sa part, Muriel Lion, responsable développement et coopération internationale et membre du comité de pilotage du programme ” Soyons actifs/actives “, précisant que cette phase du programme a atteint les principaux résultats qu’il s’était fixé et réalisé l’objectif visé, celui de la réduction des inégalités.

Parmi les résultats atteints figurent le financement et l’accompagnement à la réalisation d’une cinquantaine de projets, outre l’émergence de trois espaces thématiques d’échanges de pratiques, de capitalisation et de plaidoyer collectif appelés ” pôles thématiques “.

Les membres du programme ont travaillé sur terrain, aussi bien en France qu’en Tunisie, afin de garantir la réduction des inégalités et la réalisation de plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie, a-t-elle indiqué.

Une centaine de membres tuniso-français du programme ” Soyons Actifs/Actives ” ont œuvré depuis plus de 3 ans (1ère phase) à la réduction des inégalités dans 22 gouvernorats de la Tunisie et 06 régions françaises.

Le Programme ” Soyons Actifs /Actives “, lancé en 2012 en Tunisie, a œuvré, tout au long de sa première phase (2016-2019), à la réduction des inégalités sur les deux rives de la Méditerranée.

Sur ses 3 thématiques d’intervention que sont l’éducation ; l’Insertion Socioprofessionnelle/l’Economie Sociale et Solidaire et la démocratie locale et participative, il s’est engagé à développer des actions et publications en faveur des personnes et territoires les plus marginalisés.

En marge de cette assemblée, se tient une exposition photographique ” les voix du changement ” dont le vernissage s’est déroulé en présence de représentants des ministères tunisiens et français, outre la tenue d’une table ronde sur le rôle joué par la société civile dans la réduction des inégalités.

Les rapport moral, financier et des activités de la 1ère phase du programme ont été présentés, outre la tenue de trois ateliers sur les thématiques des projets.

Des élections du nouveau comité de pilotage et le lancement de la 2ème phase du programme auront lieu, demain, à Bizerte.