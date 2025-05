Le taux d’analphabétisme en Tunisie est estimé à 17,3 % chez les personnes âgées de 10 ans et plus (10 270 943 personnes), selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2024 dont les résultats ont été présentés samedi à Tunis lors d’une conférence de presse organisée par l’Institut national de la statistique (INS).

Il en ressort également que le taux de scolarisation a atteint 79,2 % chez les jeunes âgés de 6 à 24 ans, avec une scolarisation plus élevée chez les filles que chez les garçons.

Ainsi, le taux de scolarisation est quasiment identique entre les sexes dans la tranche d’âge de 6 à 11 ans : 98,3 % chez les filles contre 98,1 % chez les garçons. Toutefois, un écart apparaît dans la tranche de 6 à 14 ans, avec un taux de scolarisation de 97,9 % chez les filles contre 96,9 % chez les garçons.

Cet écart s’accentue dans la tranche d’âge de 6 à 16 ans, où le taux de scolarisation atteint 96,8 % chez les filles contre 93,3 % chez les garçons.

La tendance se confirme dans la tranche de 6 à 18 ans, avec un taux de scolarisation de 94,9 % chez les filles contre 89,7 % chez les garçons.

De même, les filles représentent un taux de scolarisation de 83,4 %, contre 75 % chez les garçons dans la tranche d’âge de 6 à 24 ans.

L’écart est particulièrement marqué dans la tranche d’âge de 19 à 24 ans : 52,3 % des jeunes femmes sont scolarisées contre seulement 33,6 % des jeunes hommes.