” Rapprocher la recherche au milieu socio-économique est l’objectif essentiel à atteindre pour booster l’emploi et lutter contre les inégalités “, a affirmé Khalil Amiri, secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S’exprimant lors des 4èmes journées nationales ” Recherche et innovation “, organisées, jeudi à l’institut arabe des chefs d’entreprises, sous le signe ” vers une meilleure intégration de la recherche scientifique dans son milieu socio-économique “, Amiri a souligné la nécessité d’une modernisation et d’une transformation des stratégies nationales en faveur d’une recherche ouverte sur l’économie.

Le responsable a insisté aussi sur l’importance d’associer le secteur privé à travers le financement des recherches et l’aide à la création des petites et moyennes entreprises.

Cette transformation vers une ouverture de la recherche sur le milieu socio-économique sera aussi possible grâce à l’approche “spécialisation intelligente”, qui se fonde sur le développement régional, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Il s’agit de faire recours à la recherche, comme levier de transformation économique, en prenant en considération les spécificités de chaque région, a-t-il expliqué.

En exploitant la recherche sur le plan social, nous pouvons atteindre l’objectif de l’éradication des inégalités et réaliser une cohésion sociale et solidaire, a-t-il estimé.

Nous œuvrons dans le cadre du rapprochement de la recherche du milieu social à mettre l’innovation au service des personnes handicapées, et répondre ainsi convenablement aux besoins de cette catégorie, a-t-il affirmé.

La réalisation de cet objectif impose d’inciter les chercheurs à faire bénéficier les personnes à besoins spécifiques de leurs innovations et des résultats de ces recherches, a-t-il encore précisé.

De son côté, Chedly Abdelly, directeur général de l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) a mis en valeur le concept spécialisation intelligente, faisant savoir que la Tunisie est le seul pays africain qui a adhéré à cette approche.

Il a insisté sur l’importance de s’orienter vers les régions en tenant compte des spécificités de chaque zone et d’exploiter convenablement ses richesses dans le domaine de recherche et d’innovation.

Le directeur général de l’ANPR a, également, mis en valeur ” l’open innovation “, qui s’oppose à l’ancien système fermé de la recherche individuelle et s’ouvre sur davantage de collaboration, de partage et de travail collectif.

Cette démarche permet de promouvoir l’employabilité et de profiter des partenariats, a-t-il ajouté.

Parmi ces partenariats fructueux, figure le partenariat public-privé dans le domaine de la recherche qui permet la création de projets communs.

L’expert français, Jean Charles Guibert a évoqué l’importance de la transversalité de l’innovation, en s’ouvrant à l’international et en optant pour le regroupement et la collaboration avec les centres internationaux de recherche.

Cette ouverture est susceptible de résoudre les problèmes que rencontrent les chercheurs et d’impulser l’innovation, a-t-il précisé, signalant qu’elle aide aussi à identifier les besoins du marché de l’emploi et améliorer la compétitivité de l’économie.

Les 4èmes journées nationales ” Recherche et innovation “, organisées les 7 et 8 mars courant, s’inscrivent dans le cadre de la continuité des journées nationales annuelles, organisées par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique, portant sur la dynamisation de la recherche et l’innovation.

Cette édition, qui coïncide avec le 10ème anniversaire de l’ANPR, constitue une opportunité pour faire une rétrospective des missions et activités de l’ANPR, de renforcer et de diversifier ses mécanismes assurant une interaction entre la recherche et l’environnement socio-économique.Des conférences plénières et trois ateliers portant sur ” la spécialisation intelligente “, ” l’Open Innovation et leur impact sur le développement économique ” et ” le Partenariat Public-Privé en termes de financement de la recherche ” ont été organisés dans le cadre de ces journées.