Avec un revenu national moyen par adulte de 11 630 euros, l’Algérie serait en Afrique le pays où le fossé entre riches et pauvre est le moins profond. C’est ce que révèle le Rapport mondial sur l’inégalité de 2022 publié récemment, et rapporté par algerie360.com.

Ledit rapport met en évidence les différences socio-économiques existantes dans différents pays du monde, et donne « une analyse détaillée de l’inégalité économique à l’échelle mondiale, régionale et nationale accompagnée d’évaluations des politiques publiques visant à réduire l’inégalité ».

En ce qui concerne l’Algérie, le rapport indique que «… 10% des plus riches de la population algérienne gagnent en moyenne 10 fois plus que 50% des plus pauvres. Les revenus de ces derniers stagnent à des niveaux très bas depuis près de 15 ans».

Concernant l’inégalité des sexes, le document note que « l’Algérie est l’un des pays où la part des femmes dans le revenu total du travail est la plus faible, avec seulement 12,5 % des revenus du travail qui reviennent aux femmes, ce qui est similaire encore une fois à celui du Maroc », selon algerie360.com.

Dans ce cadre, le rapport indique aussi que l’Algérie se trouve parmi les pays les plus égalitaires de la région MENA et en Afrique en termes de distribution des richesses et des revenus. Toutefois, « 10% des plus riches de la population algérienne détenaient plus de la moitié de la richesse totale du pays, tandis que les 40% des plus pauvres ne possédaient que 7% de la richesse totale ».

Autrement dit, il y a encore du chemin à faire en matière d’égalité dans distribution des riches.