Des députées de différents blocs parlementaires et l’association “Aswat Nissa” ont présenté une proposition au ministre auprès du chef du gouvernement, chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, portant sur la modification des articles 25 et 60 du brouillon du projet de loi organique relatif à l’organisation des partis politiques.

Cette proposition de modification stipule l’engagement des partis à respecter le principe de la parité homme/femme aux postes de décision et l’introduction de la sanction de privation du financement public pour les partis qui ne respectent pas ce principe, selon un communiqué publié jeudi 4 juillet par cette association.

Aswat Nissa affirme que le ministre a approuvé cette initiative et considère qu’elle constitue une étape importante pour le renforcement de la participation effective des femmes à la vie politique, précisant qu’il s’est engagé à introduire cette proposition dans le brouillon soumis au conseil des ministres.

Les députées ont souligné que la modification de l’article 25 du brouillon de ce projet de loi et l’engagement des partis au respect du principe de la parité entre homme et femme s’inscrit dans le cadre de l’adéquation de ce projet de loi avec la législation et les principes de la constitution tunisienne de 2014.

L’association a appelé le gouvernement à adopter cette proposition en l’introduisant au projet de loi et à accélérer sa soumission à l’Assemblée des représentants du peuple afin de l’appliquer dans le cadre des prochaines élections et garantir la représentativité concrète des femmes aux postes de décision dans les partis politiques et à l’Assemblée.