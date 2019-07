L’Agence tunisienne de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) et la Fondation Tunisie pour le développement dans l’objectif ont signé, mercredi 3 juillet, un accord visant à booster l’employabilité des diplômés dans les spécialités des technologies de l’information, de la communication et des métiers numériques.

Selon un communiqué du ministère de la Formation professionnelle et d’Emploi, cet accord s’étale sur 5 ans et vise à fournir une formation complémentaire afin de préparer les diplômés des spécialités précitées à entrer sur le marché du travail, en Tunisie et à l’international.

Paraphé en présence de la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, cet accord intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Alif” qui ambitionne de créer 25 000 postes d’emplois en faveur des diplômés des instituts supérieurs d’études technologiques dans 10 gouvernorats (Siliana, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur, entre autres), entre 2018 et 2023.

Le projet compter toucher 5 000 bénéficiaires dans les spécialités des TIC et des métiers du numérique. Le Fonds national de l’emploi se chargera des coûts de la formation et des bourses qui seront octroyées aux diplômés durant la période de formation.