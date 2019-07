Le ministre tunisien de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, s’est entretenu, mardi 2 juillet, avec le chef d’Etat-major italien des armées, le général Enzo Vecciarelli.

L’entretien a porté sur la coopération tuniso-italienne dans les domaines militaire et de développement durable ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région, indique un communiqué du ministère de la Défense.

Contrairement à la coopération avec d’autres pays de l’Union européenne, a indiqué Zbidi, la coopération tuniso-italienne est caractérisée par une dimension de développement, notamment à travers le projet Rjim Maâtoug, le projet de développement intégral dans la localité “El Mohdeth” (gouvernorat de Kébili) et le Centre de formation professionnelle de plongée et travaux sous-marins à Zarzis.

Il a, dans ce contexte, salué l’interaction de l’Italie avec les préoccupations sécuritaires et de développement de la Tunisie.

Sur un autre plan, Zbidi a fait remarquer que “la lutte contre le terrorisme transfrontalier ne réside pas seulement dans la solution sécuritaire, mais requiert également un traitement de ce phénomène dans le cadre d’une approche globale qui prend en considération les aspects politique, économique, social et éducatif sur la base d’un partenariat entre les pays des deux rives”.

S’agissant de la situation en Libye, le ministre a affirmé que la Tunisie se tient à égale distance des parties en conflit, soulignant que le dialogue est le meilleur moyen de résoudre la crise libyenne.

Pour sa part, le chef d’Etat-major italien a déclaré que “son pays continue de soutenir la Tunisie et d’interagir avec les défis sécuritaires et de développement auxquels elle fait face”, relevant que l’Italie partage la même vision que celle de la Tunisie en ce qui concerne la situation dans la région, et tout particulièrement en Libye.

“Le dialogue entre les différentes parties libyennes et un cessez-le-feu immédiat sont les seuls moyens de rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays ami”, a-t-il estimé.